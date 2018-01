Ponte arranca empate nos acréscimos O Paysandu tinha o jogo nas mãos, mas tropeçou outra vez e acabou empatando por 2 a 2 com a Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Belém (PA), pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, os paraenses continuam na lanterna, com 17 pontos, e caminhando rumo ao rebaixamento. A partida foi fraca no primeiro tempo, mas teve gols. Aos 27 minutos, Evando avançou pela direita e cruzou para a área. Danilo se antecipou na frente de Felipe Saad e fez o gol. Ponte 1 a 0. O Paysandu acordou e dois minutos depois Marco Aurélio sofreu pênalti na pequena área. Robson chutou duas vezes para fazer um gol e empatar: 1 a 1. Logo no começo do segundo tempo, aos 30 segundos, Robson deu um passe longo para Rodrigo, que, de pé direito, acertou o chute e virou o placar da partida para 2 a 1 para o Paysandu. Porém, a partir daí os paraenses tentaram segurar o resultado. Esse foi o erro. A Ponte, então, foi para cima. E aos 48, Vanderson empurrou Gileno na área. Pênalti, que Rafael Ueta teve de bater três vezes para marcar. Após término da partida, Vanderson xingou o juiz e foi expulso. No final das contas, um empate com sabor de derrota para o Paysandu.