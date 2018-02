Ponte assume: já entrou em férias Se os clubes ameaçados pelo rebaixamento quiserem contar com a ajuda da Ponte Preta na última rodada do Campeonato Brasileiro, devem se apressar em mandar um prêmio extra aos ponte-pretanos. O time campineiro já está em ritmo de férias, treina apenas em meio período e não parece preocupado com o jogo de despedida da temporada diante do Vitória, domingo à tarde, no Estádio Barradão, em Salvador. O clima de final de temporada predomina no Majestoso. Nesta semana, toda a programação de treinamentos visando o jogo contra os baianos, no próximo domingo foi alterada. Ao invés do time trabalhar em dois períodos de manhã e à tarde, como de costume, os jogadores estão treinando apenas em um período, revezando o turno. Nesta manhã, por exemplo, houve apenas um rápido rachão. Além disso, a diretoria já está fazendo os planos para a próxima temporada. Na última terça-feira, foram renovados os contratos do volante Romeu e do meia Lindomar. Agora a prioridade é iniciar as conversas com os laterais Luciano Baiano e André Cunha que serão mais complicadas. Baiano tem seu passe preso junto ao empresário Oliveira Júnior, que estaria dificultando a renovação e Cunha aguarda propostas para deixar o clube. Segundo informações, São Paulo e Santos, já teriam entrado em contato com o jogador. Outro que está de saída é o zagueiro Gustavo, que pode acertar com o Juventude. "Minha prioridade é a Ponte Preta. Mas se receber uma proposta satisfatória para ambas as partes, acredito que eu deva sair", comentou o jogador, que está suspenso e não joga mais este ano. O resultado de domingo interessa a vários clubes que tentam fugir do rebaixamento como: Criciúma, Atlético-MG, Botafogo e Flamengo. Há expectativa de uma possível mala preta que será oferecida aos ponte-pretanos. "Nesta hora comenta-se muito este tipo de coisa. Mas nós estamos dispostos a vencer, tendo mala preta ou não", garantiu o técnico Nenê Santana, que além de Gustavo, não poderá contar com o lateral-esquerdo Bill e o meia Lindomar, suspensos com três cartões amarelos. O meia Júlio César, que não vai renovar, está vetado, e o volante Marcus Vinícius, embora tenha cumprido suspensão, ainda não tem sua escalação assegurada. A Ponte Preta é a 11ª colocada no Campeonato Brasileiro, com 61 pontos ganhos, mas após a derrota para o Internacional, por 2 a 1, deixou de ter chances de chegar à Copa Sul-Americana em 2005.