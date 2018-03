Ponte atenta com mistão do Grêmio A derrota para o Paraná já faz parte do passado. Neste domingo, às 16 horas, a Ponte Preta enfrenta o Grêmio disposta a apagar a má atuação deixada na última rodada e com o time completo, espera conseguir a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o fato do técnico Tite, do Grêmio, já ter adiantado que irá poupar alguns de seus principais jogadores para a disputa das quartas-de-final da Copa Libertadores da América, o treinador Abel Braga pede atenção especial para o adversário que, mesmo desfalcado, é sempre perigoso. "O Grêmio tem um elenco muito forte e, independente de quem entra ou quem sai, sempre vai ser uma adversário difícil de ser batido. Temos que ficar atentos desde o início e fazer valer nossa força dentro de casa", disse o treinador. E para conseguir a terceira vitória no Brasileiro, o treinador confirmou duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Paraná Clube. Na lateral-direita, sem poder contar com Mantena, suspenso, Dênis, revelação do clube, ganha mais uma oportunidade entre os titulares. Além dele, o atacante Sérgio Alves, recuperado de dores musculares, volta a fazer dupla de ataque com Fabrício Carvalho.