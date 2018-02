Ponte bate São Paulo e repete vitória Dos 11 jogos anulados no Campeonato Brasileiro, por causa do escândalo na arbitragem, 8 já foram repetidos. E, por enquanto, só a Ponte Preta conseguiu manter o resultado da primeira partida. Foi nesta quarta-feira, quando o time de Campinas derrotou o São Paulo por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli - no dia 2 de julho, tinha feito 1 a 0. Apesar do clima nervoso entre as torcidas dos dois times, por causa da morte do ponte-pretano Anderson Tomás, agredido por são-paulinos na última segunda-feira, não houve violência no jogo desta quarta, em Campinas. Com a vitória, a Ponte chegou aos mesmos 44 pontos que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro. Só futebol - O jogo começou em clima de paz. A PM mobilizou cerca de 500 policiais para evitar qualquer confusão e a ameaça de briga também afastou os torcedores - o público foi pequeno, apesar dos ingressos distribuídos gratuitamente. Não havia nenhuma tensão no Estádio Moisés Lucarelli na noite fria de Campinas. Já pensando na disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, o São Paulo entrou em campo sem muita animação. E com um time improvisado: o volante Alê jogou na lateral-direita, os jovens Denílson (17 anos) e Leandro Bonfim (21) ficaram no meio e Thiago Ribeiro jogou no ataque, ao lado de Christian. Apesar do adversário remendado, a Ponte não perdeu o respeito. Diante do campeão da Libertadores, jogou fechada com três zagueiros, fiel ao esquema 3-5-2. Mas encontrou a saída para a vitória nos contra-ataques. Aos 20 minutos, a Ponte tirou proveito da ?linha de impedimento? do adversário. Elson achou Zé Carlos, que tocou para Izaías fazer o primeiro gol. No segundo tempo, o São Paulo teve duas boas chances. Aos 11 minutos, sobrou uma falta na medida para Rogério Ceni bater. O goleiro cobrou bem, como sempre, mas Lauro evitou o gol. Depois, aos 19, Denílson mandou a bola no travessão da Ponte. Mas quem marcou foi a Ponte. Em bom contra-ataque, Izaías foi derrubado na área por Fabão: pênalti. Aos 26 minutos, Elson bateu e fez o segundo gol da vitória do time de Campinas.