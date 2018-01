Ponte briga para manter lateral A direção da Ponte Preta promete redobrar seus esforços para manter no clube o lateral-direito Luciano Baiano, que seria o provável substituto do paraguaio Arce, que está trocando o Palmeiras por uma proposta milionária no Japão. Como é dono de seu próprio passe o jogador está em situação privilegiada para definir seu futuro. Aos 26 anos, Luciano Baiano começou a carreira no União São João de Araras, depois passou por Guarani e Goiás. Durante o Campeonato Brasileiro foi um dos destaques da Ponte Preta, que espera contar com seu futebol para 2003. "Ele só vai deixar o clube se receber uma proposta excepcional", acredita o vice-presidente de futebol, Marco Antonio Eberlim. O elenco profissional se apresenta neste domingo, dia 5, quando embarca para a estância de Monte Sião, local da pré-temporada. Para esta temporada a Ponte Preta já contratou o atacante Itamar (ex-Palmeiras), o meia esquerda Luizinho Vieira (ex-Marília) e o meia atacante Wésley (ex-Londrina).