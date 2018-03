Ponte busca 1ª vitória contra São Caetano Precisando da vitória para se reabilitar no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta entra em campo neste sábado, às 16 horas, para enfrentar o São Caetano, em Campinas, pensando também em quebrar o tabu de nunca ter vencido o time do ABC Paulista em partidas oficiais. Em seis jogos realizados entre os dois times válidos pelo Campeonato Brasileiro, Paulista e Torneio Rio-São Paulo, houve três empates e três vitórias do São Caetano, todas no Estádio Moisés Lucarelli, palco da partida deste fim de semana. A Ponte tem bom retrospecto em casa, onde venceu três jogos e empatou dois. Mas soma apenas nove pontos, na perigosa 21ª posição. É importante ressaltar que perdeu quatro pontos no STJD. E, para acabar com esta sina, o técnico Abel Braga faz duas mudanças em relação ao time que perdeu para o Vasco, por 1 a 0, em São Januário na última rodada. Sem poder contar com o zagueiro Gerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador já confirmou a entrada do jovem Rafael Santos, que faz sua primeira partida como titular do time de Campinas. ?Estou tranqüilo. Sei da responsabilidade que tenho pela frente, mas acredito que possa conseguir fazer um bom jogo e ajudar a Ponte Preta a conseguir a reabilitação e também quebrar este tabu" disse Rafael. Além do zagueiro, o atacante Fabrício Carvalho, que cumpriu suspensão, volta ao time para jogar ao lado de Sérgio Alves, que era tido como dúvida em virtude de dores no joelho direito. O São Caetano também corre atrás da quebra de um pequeno tabu neste sábado. O time do ABC, em 12º lugar, com 14 pontos, ainda não conseguiu vencer fora de casa neste Brasileiro. Em cinco jogos longe do Estádio Anacleto Campanella, colecionou três empates e duas derrotas. Para voltar a vencer, o técnico Mário Sérgio deve fazer apenas uma alteração em relação ao time que empatou por 1 a 1 com o Paraná. O zagueiro Serginho, vetado pelo departamento médico, dá lugar a Tiago. Na lateral-esquerda, Elivélton mais uma vez está confirmado, uma vez que Zé Carlos pegou três jogos de suspensão por expulsão. Elivélton terá o papel de ?espião? do técnico Mário Sérgio. Ao lado de Mineiro, jogou na Ponte Preta e por isso sabe as principais armas dos campineiros. ?Joguei muito tempo e fui muito feliz na Ponte Preta, mas hoje estou do outro lado e tenho que defender as cores do São Caetano." Ponte Preta: Alexandre Negri; Marquinhos, Gabriel, Rafael Santos e Ronildo; Roberto, Romeu, Adrianinho e Vaguinho; Sérgio Alves e Fabrício Carvalho. Técnico: Abel Braga. São Caetano: Silvio Luiz; Mineiro, Dininho, Tiago e Elivélton; Marco Aurélio, Ramalho, Fábio Santos e Capixaba; Marcinho e Adhemar. Técnico: Mário Sérgio. Árbitro: Anselmo da Costa (SP). Horário: 16 horas. Local: Estádio Moisés Lucarelli.