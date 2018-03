Ponte busca a terceira vitória consecutiva A Ponte Preta entra em campo neste domingo, às 16 horas, para enfrentar o Bahia no estádio Moisés Lucarelli confiando na boa fase vivida pelo clube no Campeonato Brasileiro. Depois de seguidos maus resultados, o time do técnico Abel Braga conquistou duas vitórias e finalmente deixou a zona de rebaixamento. Agora, sonha com o terceiro triunfo consecutivo. Esta vitória poderia deixar o time mais duas ou três posições acima na tabela de classificação. No momento, a Ponte soma 17 pontos, quatro na frente do vice-lanterna Fortaleza e sete de vantagem sobre o lanterna Goiás. O retrospecto entre os dois times, entretanto, dá ligeira vantagem aos baianos. Em oito jogos, houve um empate, duas vitórias da Ponte e três do Bahia. Para seguir no caminho das vitórias e empatar o confronto, Abel Braga vai fazer apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Fluminense, por 3 a 0, quinta-feira. Sem poder contar com o meia Adrianinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luizinho Vieira, ainda gripado, e Waguinho, que entrou bem contra os cariocas, brigam pela vaga n o meio campo. "Tenho estas opções, mas ainda não decidi quem vou escalar no lugar do Adrianinho. O mais importante é que o time está ganhando confiança e que os gols estão saindo", disse Abel. E gols não faltam mesmo para a Ponte Preta. Nos últimos três jogos o time marcou dez gols. Depois de empatar em 3 a 3 com o Corinthians, goleou o Vitória fora de casa por 4 a 1 e, na última quinta-feira, marcou 3 a 0 no Fluminense, resultado que culminou com a queda do técnico Renato Gaúcho no time carioca.