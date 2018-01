Ponte busca afirmação em Campinas Consciente das dificuldades que irá enfrentar neste Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta entra em campo neste domingo, às 16 horas, para enfrentar o Juventude-RS, com um time formado em sua maioria por jogadores revelados pelo próprio clube. Mesmo assim, vai tentar sua primeira vitória na competição. Dos 11 jogadores confirmados pelo treinador, apenas três (Mantena, Luizinho Vieira e Sérgio Alves) não despontaram para o futebol no clube de Campinas. Abel se diz confiante e, graças à boa atuação no empate por 1 a 1 diante do Internacional-RS na estréia do Brasileiro, acredita em uma vitória. Para esta partida, o zagueiro Rodrigo, suspenso pela expulsão na estréia, e o meia Piá, com o pé quebrado, são desfalques. Luís Carlos e Vaguinho ficam com as vagas. Com estas mudanças, o treinador deixa a Ponte Preta bem ofensiva, mantendo apenas o volante Roberto na marcação. Adrianinho, Luizinho Vieira e Vaguinho têm características ofensivas, tanto que os três já atuaram como atacantes em outras oportunidades. Apesar de todos os problemas, a Ponte Preta defende uma invencibilidade de sete jogos.