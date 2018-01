Ponte busca outro lateral-direito Sem poder contar com Luciano Baiano, a Ponte Preta está atrás de outro lateral-direito para a temporada de 2003. E já tem em mãos duas opções: Cicinho e Bruno Carvalho. O primeiro tem mais chances de ser contratado, porque foi indicado pelo técnico Abel Braga. Cicinho começou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, mas depois passou por Atlético-MG e Botafogo-RJ. Bruno Carvalho, que defendeu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem 27 anos e muita disposição de defender um clube paulista. Enquanto isso, o elenco da Ponte continua treinando em Monte Sião, no Sul de Minas Gerais. Os quatro novos reforços já estão integrados ao grupo: o lateral-esquerdo Ronildo, do Atlético-MG, os meias Luizinho Vieira, do Marília, e Wesley, do Londrina, além do atacante Itamar, ex-Palmeiras. O meia Caíco, sem contrato, e o volante Mineiro, que está indo para o Japão, estão fora dos planos.