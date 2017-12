Ponte busca reabilitação em Pelotas A Ponte Preta entra em campo neste sábado, às 18h10, para enfrentar o Grêmio, no estádio "Bento Freitas" em Pelotas. A partida estava inicialmente marcada para o Estádio Olímpico, mas devido a suspensão de dois jogos imposta pelo STJD, a partida foi transferida de local. O jogo é importante para o time de Campinas, com chances reais de classificação para Copa Sul-Americana. Além disso, a Ponte busca a reabilitação depois de perder em casa para o São Caetano, por 3 a 0. Atualmente, a Ponte está na nona posição com 58 pontos. Uma derrota praticamente vai condenar o tricolor gaúcho a disputar a Série B em 2005, uma vez que é o atual lanterna, com apenas 35 pontos. A favor do time campineiro está uma invencibilidade de dois anos dentro do Rio Grande do Sul. A última vez que os campineiros perderam naquele Estado aconteceu no dia 17 de agosto de 2002: 1 a 0 Internacional, no Beira-Rio. Depois disso, foram cinco jogos: três empates e duas vitórias. Coincidentemente as duas vitórias ocorreram no Brasileirão deste ano, 2 a 1 sobre Internacional e Juventude, respectivamente. "É um bom retrospecto, vamos tentar mantê-lo, se possível com vitória", disse o técnico Nenê Santana preocupado em vencer, mesmo sabendo que o resultado vai ajudar, indiretamente, o rival Guarani, que também está na zona do rebaixamento. O treinador não poderá contar com três jogadores: o volante Romeu, suspenso, além do volante Marcus Vinícius e o lateral Luciano Baiano, contundidos. Diante disso, o time foi armado no esquema 3-5-2, com a volta de Luís Carlos na defesa ao lado de Gustavo e Rafael Santos. Na vaga de Marcus Vinícius, Ângelo ganha nova oportunidade, enquanto Bill retorna à lateral-esquerda no lugar de Luciano Baiano, que vinha jogando improvisado na posição. A ausência de Romeu será suprida pelo retorno do meia Júlio César, que cumpriu suspensão automática. "Espero ganhar força defensiva com três zagueiros, mas também ter força ofensiva com a entrada de Júlio César que é veloz e faz com facilidade a ligação entre meio campo e ataque", explicou Nenê Santana. Os jogadores participaram de um rachão pela manhã no Majestoso e após o almoço seguiram para Porto Alegre. Depois completaram a viagem de 250 quilômetros até Pelotas, numa estrada simples e mal conservada. Este trecho foi percorrido em pouco mais de três horas.