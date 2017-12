Ponte busca recuperação fora de casa Depois de sofrer dois tropeços em casa, para Internacional (4 a 1) e Cruzeiro (3 a 1), a Ponte Preta vai buscar fora de Campinas a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a queda de rendimento do time nos últimos jogos, o técnico Abel Braga não perde a confiança no grupo e aposta em bons resultados diante do Criciúma, quarta-feira, e depois com o Paysandu, em Belém. "É claro que serão dois jogos difíceis. Mas nosso time é de muita garra e vai buscar alguns pontos", assegura o técnico. Para ele, as duas derrotas consecutivas, mesmo dentro do Moisés Lucarelli, devem ser consideradas normais, "porque são no momento duas das melhores equipes do Brasil". Abel, porém, evita comentar as constantes alterações promovidas no time e que não deram o resultado esperado. Para este jogo em Santa Catarina, ele pode voltar com Adrianinho e Jean entre os titulares. Na defesa, o zagueiro Gerson recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga, o que pode até precipitar a volta de Gabriel, vice-campeão pan-americano e que deve se apresentar ao clube nesta terça-feira. O experiente volante Romeu, com uma lesão muscular e problemas num dos olhos, ainda é dúvida.