Ponte busca solução para desfalques Se com todos os titulares já estava difícil para a Ponte Preta engrenar no Campeonato Paulista, mais complicado vai ficar com os três desfalques que o técnico Vadão, da Ponte Preta, terá para o jogo diante do Corinthians, quarta-feira, no Paca embu. O zagueiro Rafael Santos e o volante Henrique estão suspensos com três cartões amarelos, enquanto o meia Harison está vetado pelo departamento médico. Vadão deve definir seus substitutos no coletivo previsto para esta terça-feira de manhã. Na defesa, porém, o técnico já adiantou que Luís Carlos vai entrar. O experiente Romeu pode ser o segundo volante, enquanto os meias Danilo e Lindomar brigam pela vaga de Harison. Ele deve ficar fora do time por cerca de três semanas, devido um lesão muscular na parte posterior da coxa direita confirmada em exame de ressonância magnética. A diretoria continua atrás de reforços. Confirmou a vinda do lateral-esquerdo Bruno, do Bahia, e deve acertar com um volante nesta terça-feira. Mesmo tendo vencido o União Barbarense, por 2 a 1, a Ponte soma sete pontos e continua na zona do rebaixamento , ocupando a 17ª posição.