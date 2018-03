Ponte busca substituto para matador A principal preocupação do técnico Nelsinho Baptista para enfrentar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil é encontrar um substituto para o atacante Washington, maior artilheiro do Brasil no momento. Uma missão que a princípio parece impossível. "Não há como ser igual, mas estamos buscando dentro do elenco um jogador que possa fazer as vezes do Washington", comentou Nelsinho, que não terá mais o atacante na competição. Existem várias opções para o comando de ataque. A mais natural é a entrada de Macedo, ex-São Paulo, e que vinha sendo titular até o último jogo, quando acabou perdendo a vaga para Régis. Outra alternativa é Delmer, gaúcho que veio do Caxias-RS e ainda não convenceu, mas ele tem a seu favor o fato de ter sido recomendado pelo próprio Washington. A terceira opção é o avanço do meia Marco Aurélio, que já desempenhou esta função em outras oportunidades. "Vou testar tudo isso. Mas tenho toda a semana para decidir", disse Nelsinho. O primeiro jogo pelas semifinais está marcado para dia 3 de junho, no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto. A preferência da Ponte era atuar em Limeira, devido a proximidade com Campinas, o que facilitaria a presença da torcida. O segundo acontecerá em Presidente Prudente, dia 6, com mando do Corinthians. De qualquer forma, atuar em dois campos neutros foi considerada uma vitória para os dirigentes da Ponte, que já lamentavam o fato de ter que atuar duas vezes em São Paulo. O estádio Moisés Lucarelli comporta, atualmente, 23 mil torcedores, bem menos do que os 40 mil exigidos pelo regulamento dentro das semifinais. A dúvida sobre o substituto de Washington já havia desde o momento de sua convocação para a seleção brasileira. A direção da CBF chegou a liberar o jogador da viagem para o Japão, mas a diretoria da Ponte preferiu não atrapalhar o sonho do artilheiro de ser titular da seleção brasileira. "Não seria justo com o atleta", ponderou o diretor de futebol, Marco Antônio Eberlim. Ponte e Corinthians jamais se enfrentaram pela Copa do Brasil. No último confronto entre os dois times, válido pelo Campeonato Paulista, a Ponte venceu por 3 a 1, curiosamente, com três gols de Washington. Desta vez, o artilheiro não estará em campo para defender a artilharia da Copa do Brasil, com 11 gols, um recorde na competição.