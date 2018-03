Ponte busca vantagem na próxima fase A Ponte Preta voltou aos treinamentos, nesta quarta-feira, com ânimo renovado e disposta a fazer de tudo para vencer o Rio Branco, domingo, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A meta, traçada pelo elenco e pela comissão técnica, é manter a vice-liderança do grupo 1. A Ponte está com 13 pontos, portanto, sem chances de alcançar o líder São Paulo, que tem 22. Mas pode garantir a segunda vaga e o direito de decidir em casa na próxima fase, contra o terceiro colocado do grupo 2, que no momento seria o Palmeiras - afinal, a passagem para as semifinais acontecerá em apenas um jogo. "Esta é uma vantagem importante que não podemos desperdiçar. Mas os jogadores estão conscientes de que precisamos destes três pontos domingo", afirmou o técnico Estevam Soares. O experiente meia Piá, capitão do time, liderou a reunião particular entre os jogadores na terça-feira, quando assumiu que exagerou ao falar de "bambis e mariposas" em campo na derrota de 2 a 1 para o Atlético, em Sorocaba. Mas voltou a afirmar que a "Ponte é garra sempre. Assim, vai vencer o Rio Branco e lutar pelo título da temporada." Estevam não terá nenhum problema de ordem médica ou disciplinar para escalar o time. Assim, André Cunha voltará a ser o lateral-direito e Romeu, o segundo volante. Saem, respectivamente, Márcio Goiano e Rafael Ueta.