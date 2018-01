Ponte: clube árabe pode levar Adrianinho Os problemas financeiros da Ponte Preta podem ser solucionados nos próximos dias. Admitindo estar com salários de jogadores e comissão técnica atrasados, a diretoria do time de Campinas deve anunciar nos próximos dias a venda do meia Adrianinho para o Al Ahli, da Arábia Saudita. Esta seria uma maneira do clube ganhar alguma dinheiro com o jogador, que tem seu contrato se encerrando no final deste ano. "Acredito que em duas semanas tudo já esteja resolvido", disse o meia, precavido com o desfecho da negociação. Esta é a terceira vez que ele fica na iminência de deixar o clube. Na primeira delas um clube inglês fez uma oferta considerada muito baixa pelos dirigentes pontepretanos. Este ano Adrianinho chegou a se naturalizar austríaco para jogar na seleção daquele país e jogar, provavelmente, no Áustria Viena. Depois de ser convocado para dois amistosos, o jogador acabou cortado da lista e não foi lembrado mais para a disputa das Eliminatórias. Adriano Laaber nasceu em Jundiaí e estreou na Ponte Preta no empate em 1 a 1 com o América, em São José do Rio Preto. Com 23 anos, Adrianinho já atuou 156 vezes pelo time campineiro e marcou 23 gols. A Ponte continua treinando fisicamente e os jogadores ganharão uma folga no final de semana. O time só volta a atuar dia 14, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro.