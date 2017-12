Ponte com problema de última hora O técnico Nenê Santana, da Ponte Preta, ganhou um problema inesperado nesta sexta-feira à tarde. Após o coletivo apronto realizado no Centro de Treinamento do Jardim Eulina, o lateral direito Luciano Baiano voltou a sentir dores no abdômen e foi vetado pelos médicos do clube. Ângelo, portanto, está confirmado em seu lugar para enfrentar o Atlético-PR, domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli. O técnico também procurou definir o restante do time, com várias modificações em relação ao que perdeu para o Grêmio, por 6 a 1, sábado passado, em Pelotas (RS). As outras mudanças já eram esperadas, como a entrada do goleiro Aranha na vaga de Lauro, suspenso com três cartões amarelos. No meio-campo, Marcus Vinícius, recuperado de contusão, e Romeu, após cumprir automática, estão de volta. Ricardo Conceição ganhou uma vaga ao lado Flávio, ambos volantes. O time titular está definido com: Aranha; Ângelo, Gustavo, Luís Carlos e Bill; Marcus Vinícius, Romeu, Ricardo Conceição e Flávio; Alecsandro e Júlio César. Neste sábado cedo haverá um recreativo e o início da concentração.