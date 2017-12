Ponte com Zetti: simples e sem frescura No seu primeiro contato mais direto com o elenco da Ponte Preta, o técnico Zetti procurou ser o mais transparente possível, nesta sexta-feira à tarde. Ele avisou a todos que não pretende mudar o planejamento de trabalho, mas que vai exigir o máximo de todos, nos treinos e nos jogos. Após um treino rápido, ele confirmou o time para enfrentar o Coritiba, domingo, às 18h10, no Majestoso, em Campinas. "Futebol não tem frescura. Deve ser simples e profissional", afirmou o substituto de Osvaldo Alvarez, que segundo ele mesmo fez quase uma "palestra" aos jogadores garantindo que "vai jogar quem estiver melhor e na melhor condição". Foram 40 minutos de contato, onde alguns chegaram atrasados porque o treino foi antecipado, começando às 15h30, meia hora antes do habitual. Não sendo adepto de coletivo, Zetti comandou um treino tático, observando o posicionamento em campo. Havia também a expectativa com relação ao julgamento do volante Ângelo, pelo STJD do rio de Janeiro, mas ele acabou sendo absolvido por sua expulsão diante do Fluminense. Assim ele está confirmado no time que terá apenas uma mudança: a volta do lateral direito Rissut, que cumpriu suspensão automática na derrota de 1 a 0 para o Flamengo. Com o esquema 4-5-1,a Ponte vai defender a vice-liderança, com 33 pontos.