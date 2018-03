Ponte começa a 2ª fase de preparativos O elenco da Ponte Preta iniciou a semana com a segunda fase de treinamentos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Após os primeiros dias apenas de testes físicos, seguindo a programação do preparador físico Luís Fernando Goulart, os jogadores passarão a revezar testes físicos anaeróbicos com atividades com bola, sob o comando do técnico Estevam Soares. Com estes treinamentos, a comissão técnica quer evitar que o time estréie no Brasileiro sem uma boa pré-temporada, como aconteceu no Campeonato Paulista. Outro fato que chama a atenção é a formação do elenco antes do início da competição. No Paulista, muitos jogadores chegaram em cima da hora, sem ritmo de jogo, como o caso do atacante Anselmo, do Palmeiras. Até o momento, cinco jogadores já foram contratados. O lateral-direito Alexandre e o meia Vander, contratados junto ao Santo André, se apresentam ao clube apenas na quinta-feira, já que na quarta-feira ainda atuam pelo time do ABC, na Copa do Brasil. O atacante Valdir Papel, do Sport, pode ser a novidade dos próximos dias. A diretoria, no entanto, não confirma a negociação. Na próxima semana, o time deve viajar para Juquiá, cidade na região do Vale do Ribeira. A Prefeitura de lá mandou um convite aos dirigentes do clube, oferecendo toda infra-estrutura para treinamentos e hospedagem. A estréia da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro está marcada para o próximo dia 21, contra o Corinthians, em Campinas.