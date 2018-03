Ponte começa a sonhar alto no Brasileiro As três vitórias consecutivas da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro não só afastou do time da zona de rebaixamento como também já está mexendo com a cabeça de jogadores e da comissão técnica. Antes pensando apenas na ameaça de queda para a Série B em 2004, o time de Campinas, mesmo em 20º lugar, com 20 pontos, já pensa até em brigar por uma das três vagas à Taça Libertadores da América. "Antes do Brasileiro nossa intenção era brigar pelo título, mas com os problemas que tivemos acabamos impossibilitados. Agora que os resultados estão vindo, mesmo que tardiamente, vamos correr atrás das primeiras posições", explicou o entusiasmado técnico Abel Braga. Na quarta-feira a Ponte Preta tenta a sétima vitória no Brasileirão enfrentando o Santos às 21h40 na Vila Belmiro. Para este jogo o treinador tem problemas. Se já não pode contar com o goleiro Alexandre Negri, que está servindo a Seleção Brasileira na Copa Ouro, e o atacante Roger, que voltou da Seleção Brasileira Sub-18 em virtude uma contusão no tornozelo, Abel perdeu também o zagueiro Gerson e o meia Ronildo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os dois deverão ser substituídos por Luís Carlos e Adrianinho, que volta ao time após cumprir suspensão.