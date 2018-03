Ponte começa montar time para Brasileiro A diretoria da Ponte Preta já começa a pensar na formação da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro, que tem início no próximo mês. O meia Vânder, que já defendeu a Ponte Preta de 1998 a 2000 e que estava no Santo André e o atacante Tuta, que atualmente joga pelo Coritiba e que já atuou por Palmeiras, Flamengo, Vitória e Reggina, da Itália, são os principais nomes na lista de reforços. O único empecilho em relação a Tuta seria o salário do jogador, considerado alto para os padrões atu ais do clube. Na semana passada, a diretoria já havia anunciado a contratação do zagueiro Gustavo, que já esteve defendendo o rival Guarani e do meia atacante Terrão, ex-Juventus, que foi confirmado após o jogo contra o Paulista, que culminou a eliminação da Ponte do Paulistão. O jogador teve passagem pelo Ituano e disputou o Paulista pelo rebaixado Juventus. O vice-presidente do clube, Marco Antônio Eberlin, afirmou que para a disputa do Brasileirão, deverão ser contratados mais três ou quatro jogadores. A apresentação do time acontece nesta quarta-feira, quando deve ser anunciado a dispensa de alguns atletas. Mesmo com estas prováveis baixas, o técnico Estevam Soares foi mantido como o comandante da equipe até o final do ano.