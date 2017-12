Ponte: concentração total para domingo Não querendo dar sopa para o azar, a Ponte Preta vai adotar o esquema de concentração máxima durante esta semana para vencer o Flamengo, domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 38.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir desta quarta-feira, os jogadores ficarão treinando na Fazenda Santa Filomena, localizada na cidade de Jarinu, distante 50 quilômetros de São Paulo. A Ponte ocupa a 13.ª posição no Campeonato Brasileiro com 47 pontos. Segundo cálculos matemáticos, mais três pontos a livram do rebaixamento e mais 11 classificam o time para a Copa Sul-Americana. As atividades em Jarinu serão realizadas até a tarde do próximo sábado, quando a delegação volta à Campinas para se concentrar para partida. "Estamos precisando de um local reservado para treinar. E esta inter-temporada vem em boa hora. Vamos poder trabalhar melhor o grupo e nos fecharmos para sair do risco de rebaixamento e nos classificarmos à Copa Sul-Americana", explicou o treinador Estevam Soares. Para o jogo de domingo, o técnico terá o retorno de cinco titulares: os volantes Ângelo e Éverton, que estavam contundidos, além do zagueiro Rafael Santos, do meia Élson e do atacante Evando, que estavam suspensos.