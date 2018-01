Ponte confia na dupla Roberto-Romeu A liberação do volante Roberto pelos médicos da Ponte Preta deixou o técnico Abel Braga mais aliviado. Ele acha que a dupla Roberto-Romeu é o ponto de equilíbrio do time e pode ser fundamental para que a Ponte acabe com o jejum de oito jogos sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. "Os dois organizam o meio campo e passam a funcionar como referência para o posicionamento defensivo, bem como para a distribuição dos atacantes", explica o técnico, que depois de muita dissimulação confirmou sua presença no clube até o final do ano. Ele só não revelou se a diretoria quitou seus quatro salários atrasados. Vários jogadores também sofrem com atrasos salariais, um dos motivos pela instabilidade do grupo. Além do Roberto, outro reforço para o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, às 18 horas, será o lateral direito Marquinhos. Ele cumpriu suspensão automática no empate de 1 a 1, em casa, contra o Figueirense. A meta da Ponte continua sendo fugir do rebaixamento. O time ocupa a perigosa 19ª posição, com 31 pontos.