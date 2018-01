Ponte confia na quebra de jejum em Minas Sem vencer há oito jogos no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem a chance de quebrar este jejum neste domingo, às 18 horas, enfrentando o Atlético-MG no Estádio Independência, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Fortaleza, dia 27 de julho, a Ponte conquistou apenas quatro empates e quatro derrotas, caindo para a 19ª posição na tabela de classificação, com apenas 31 pontos e perto da zona do rebaixamento. Para acabar com este fraco retrospecto, o técnico Abel Braga intensificou os treinos nas duas últimas semanas de treinamento. Ainda no primeiro turno, quando teve seu jogo contra o Goiás adiado, o elenco também teve 15 dias de treinamento e se deu bem. Na ocasião o time ficou sete partidas invicto, conseguindo resultados expressivos, como a vitória sobre o São Paulo no Morumbi, quebrando um tabu de 20 anos sem sucessos na casa do adversário. "Nosso time tem força e sabemos disso. O que precisamos é de um bom resultado para que possamos voltar a crescer no Campeonato Brasileiro e sair desta situação incômoda que estamos atravessando", disse o goleiro Lauro, que faz sua 15ª partida no Brasilei rão deste ano. Para este jogo contra os mineiros, o treinador terá a volta do lateral-direito Marquinhos, que cumpriu suspensão, além da confirmação do volante Roberto, que passou todo este tempo sem jogos recuperando-se de uma contusão na virilha. O retrospecto entre as duas equipes mostra total equilíbrio. Em 12 partidas disputadas entre mineiros e paulistas em campeonatos brasileiros, quatro vitórias de cada lado e outros quatro empates. O Atlético, entretanto, leva vantagem no saldo de gols (17 a 14).