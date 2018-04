Ponte confia no retrospecto recente contra Flamengo Pressionada pela derrota em casa na estreia diante do São Paulo, a Ponte Preta aposta no retrospecto recente para tentar a primeira vitória no Brasileirão. Nesta quarta-feira, o time de Campinas entra em campo a partir das 21 horas, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), para encarar o Flamengo, adversário para quem perdeu apenas uma vez nos últimos 14 confrontos.