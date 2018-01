Ponte confiante em manter liderança A Ponte Preta começou a semana com um só objetivo: se manter na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Uma rápida conversa do técnico Osvaldo Alvarez com seus jogadores marcou a apresentação do elenco nesta segunda-feira à tarde. Todos acreditam que podem manter a ponta, pela quarta semana seguida, para isso precisando vencer o Figueirense, sábado, no Estádio Majestoso. "Vamos brigar para cumprir a meta estabelecida", diz o meia-atacante Danilo, um dos destaques até o momento na campanha positiva do time campineiro, que soma 23 pontos. A confiança continua reinando no clube apesar da derrota de 2 a 1 para o São Caetano, sábado à noite, no ABC. Dentro do objetivo estabelecido pela comissão técnica, a cada três jogos o time precisa somar de cinco a sete pontos para terminar a competição entre os primeiros colocados. Como na 10.ª rodada venceu o São Paulo, por 1 a 0, precisa de outra vitória para manter sua meta. Vadão voltou a comentar que a partir da próxima semana começará "um novo campeonato", com nove rodadas seguidas e sem descanso, inclusive no meio de semana. "Nesta hora é que precisaremos ter muito fôlego para suportar o ritmo de jogos, uma vez que não haverá tempo para treinamentos específicos". Para o preparador físico Luís Fernando Goulart, o estado físico dos jogadores "é muito bom" e, segundo ele, já existe uma programação para esta fase mais apertada da competição. Pelo menos, por enquanto, não existem problemas. Tanto que o time já está escalado para o próximo jogo, a menos que aconteça algum problema de última hora. Um deles é a eventual negociação de algum jogador. O atacante Kahê, artilheiro do time com seis gols, estaria nos planos de um time turco. Por outro lado, o meia Rosembrink, do Santa Cruz, estaria sendo cogitada pela Ponte Preta para ocupar vaga do meia Harison, que se transferiu para o União Leiria, de Portugal.