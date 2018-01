Ponte confirma acerto com Tiago Matias A diretoria da Ponte Preta fechou com o Paulista a contratação do zagueiro Tiago Matias na tarde desta quinta-feira. A liberação do jogador foi feita após o pagamento de dois cheques de R$ 20 mil cada, bem abaixo do pedido inicial de R$ 100 mil feito pelo clube de Jundiaí. Tiago Matias, de 22 anos, ainda tem vínculo com o Palmeiras, mas estava emprestado ao Paulista, onde recebia R$ 5 mil por mês. No ano passado, ele defendeu o Londrina (PR). Agora, na Ponte, passará a receber R$ 18 mil mensais. A Ponte espera apresentar nesta sexta-feira o meia Rodriguinho, do Atlético-PR, e ainda tenta confirmar a contratação do atacante Ricardinho, do Marília.