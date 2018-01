Ponte confirma acerto com Zé Carlos O técnico Estevam Soares vai ter que esperar mais um dia para receber o novo reforço do time para o Campeonato Brasileiro. A diretoria confirmou a contratação por empréstimo do atacante Zé Carlos, ex-CRB de Alagoas, que deve se apresentar ao clube nesta sexta-feira. O acerto com Zé Carlos foi decidido pela diretoria ponte-pretana depois que Maia, do Gama, se transferiu para o Coritiba e Alecsandro, do Vitória, acertou com o Cruzeiro. Estevam Soares não parece tão preocupado com a vinda de reforços: "Temos que escolher os nomes com calma. O Zé Carlos eu conheço de tempos, além disso vi um fita dele, recentemente, que me foi entregue por um amigo." Zé Carlos tem 22 anos e virou o "salvador da pátria" do CRB nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, quando marcou três gols em quatro jogos e livrou o time alagoano do rebaixamento para a Série C. O atacante tem contrato com o Corinthians de Alagoas. Por outro lado a vinda do zagueiro Vanderlei, ex-Ceará, está descartada. Quanto aos treinos, Estevam Soares comandou um coletivo nesta quinta-feira à tarde quando testou algumas mudanças táticas. Preto foi mantido na defesa no lugar de Thiago Matias, que cumpriu suspensão automática, com o volante Ângelo exercendo a função de um terceiro zagueiro. Assim, ele optou por uma troca no meio, com a saída do volante Carlinhos para a entrada do meia Rafael Ueta. Se forem confirmadas estas mudanças, o time trocaria o esquema 4-5-1 para o 3-5-2.