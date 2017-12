Ponte confirma contratação de Basílio A Ponte Preta continua contratando para a disputa do Campeonato Brasileiro. O diretor de Futebol, Marco Antonio Eberlin, confirmou nesta quarta-feira o acerto com o meia-atacante Basílio, grande destaque do Paulistão 2002 pelo campeão Ituano. O novo reforço se apresenta ao técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, na segunda-feira. Seu contrato terá duração até o fim deste ano. Basílio, de 29 anos, começou a carreira no XV de Jaú, passando por Olímpia, Coritiba e Palmeiras. Nesta temporada ele se sagrou campeão paulista com o Ituano, tendo participação decisiva na campanha do time do interior. Antes de Basílio, a Ponte já tinha anunciado a volta de Daniel, ex-Corinthians e Palmeiras, e havia apresentado o lateral-direito Luciano Baiano, ex-Guarani. O time ainda busca um zagueiro e um atacante para substituir Washington, vendido ao Fernebahce, da Turquia, por US$ 8 milhões.