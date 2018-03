Ponte confirma contratação de Hiran A diretoria da Ponte Preta confirmou, nesta segunda-feira, a contratação do goleiro Hiran, que estava no Internacional, de Porto Alegre. O novo reforço chega ao clube para substituir ao veterano Ronaldo, de 34 anos, que sofreu uma cirurgia no tornozelo e só volta aos campos em setembro. Hiran já passou por exames físicos e médicos pela manhã e à tarde seguiu para a capital gaúcha para acertar os detalhes de sua transferência. Ele prometeu se apresentar ao técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, nesta terça-feira, então para iniciar os treinos visando o Campeonato Brasileiro da Série A. Com 30 anos e 1,99m de altura, o goleiro se destacou no Guarani, onde atuou entre 1994 e 1997. Depois passou por vários clubes como Santo André e Matonense, no interior de São Paulo, Atlético Mineiro, Remo-PA e mais recentemente no Internacional. A chegada de Hiran deve apressar outra negociação que está encaminhada com o Cruzeiro. O time mineiro precisa de um goleiro e pediu Alexandre Negri, que foi o titular no Torneio Rio-São Paulo. A Ponte ofereceu Alexandre Fávaro, que estava emprestado ao América de São José do Rio Preto, para ter o atacante Marcelo Ramos, em disponibilidade na Toca da Raposa. Depois que vendeu o artilheiro Washington para o Fernebaçe da Turquia, a Ponte já contratou vários reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Entre eles estão os laterais Luciano Baiano (Guarani) e Daniel (Palmeiras); o zagueiro Marinho (ex-Grêmio); o meia atacante Basílio (Ituano); os meias Hernani (Portuguesa) e Alex Oliveira (Vasco da Gama).