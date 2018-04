Ponte confirma contratação de volante do Penapolense CAMPINAS - A Ponte Preta confirmou nesta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a disputa do Brasileirão. É o volante Fernando, que foi um dos destaques da boa campanha do Penapolense no Paulistão. O próximo a chegar ao clube de Campinas deve ser o meia Roger Gaúcho, que defendeu o Mogi Mirim no campeonato estadual e tem os direitos ligados ao São Caetano.