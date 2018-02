Ponte confirma ex-bugrino Heverton e espera por Finazzi O meia Heverton, maior revelação do Guarani na Copa São Paulo de 2005, é o novo reforço da Ponte Preta para o Campeonato Paulista. Sua contratação dependia de exames clínicos, mas o jogador foi aprovado e assinou contrato de um ano. Natural de Brasília, Heverton, de 21 anos, disputou a temporada de 2006 no Ankaragüçü, do futebol turco. Porém, ele ficou seis meses sem jogar devido a uma lesão no púbis. A grande expectativa agora no Estádio Moisés Lucarelli é pelo acerto com o atacante Finazzi, um antigo sonho do clube. Ainda nesta sexta-feira, a diretoria espera confirmar o acordo com o jogador, de 31 anos, que esperava a oficialização de uma proposta para se transferir para o exterior. Como isso não aconteceu, ele praticamente definiu as bases com o time campineiro. Outro nome que consta na lista de reforços é o meia Dinelson, também formado no Guarani, que não será aproveitado no elenco do Corinthians. Depois de passar por exames médicos e físicos, os jogadores da Ponte seguem nesta sexta-feira cedo para a cidade de Itapira, onde ficarão isolados e treinando em três períodos.