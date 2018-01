Ponte confirma mais três dispensas A diretoria da Ponte Preta confirmou nesta quarta-feira a dispensa de mais três jogadores: o meia Lindomar e os atacantes Romualdo e Roberto Santos. O primeiro foi contratado no meio do ano passado, enquanto os outros dois chegaram no início deste ano. Além deles, o zagueiro Gustavo e o volante Henrique já haviam sido dispensados. Segundo os dirigentes, as saídas destes jogadores se deve ao elenco inchado. Já pela manhã o volante André Silva, contratado junto ao União Barbarense iniciou os treinamentos com o restante do elenco. O meia Rodriguinho, do Atlético-PR e o atacante Lê, ex-Flamengo, podem ser os próximos reforços. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, conta com dois problemas para a partida contra o Atlético-MG, sábado à tarde. O goleiro Lauro e o meia Harison, estão com problemas na coxa direita. O departamento médico já confirmou que o meia irá ficar de fora por um mês, enquanto o goleiro aguarda os resultados da ressonância magnética para saber se joga ou não contra os mineiros. A Ponte Preta é a sexta colocada no Campeonato Brasileiro com três pontos ganhos.