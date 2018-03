Ponte confirma seu quinto reforço A Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira seu quinto reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. É o meia Vânder, que disputou o Paulistão pelo Santo André. O jogador, de 29 anos, ainda vai jogar na próxima quarta-feira, pelo Santo André, contra o Atlético-MG, na partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Vânder se apresenta em Campinas na quinta-feira e já começa os treinamentos para a estréia na Ponte, no dia 21 de abril, contra o Corinthians. "Trata-se de um jogador muito experiente e que já defendeu vários clubes do Brasil e do exterior. Tenho certeza que vai ser de grande valia para o elenco ponte-pretano", afirmou o técnico Estevam Soares. Vânder já jogou pela Desportiva-ES (93), Araxá-MG (94), Uberaba-MG (95-96), Atlético Sorocaba (96-97), Ponte Preta (96-2000), Rennes-França, (2000-2001), Cruzeiro (2002) Vitória (2003) e atualmente o Santo André. Antes de Vânder, a Ponte tinha anunciado o atacante Macedo (Joinville), o zagueiro Gustavo (Goiás), o lateral-direito Alexandre (Santo André) e o meia Terrão (Juventus).