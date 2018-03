Ponte confirma Weldon no ataque Na véspera de sua estréia no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta realizou um disputado treinamento coletivo no final da tarde desta segunda-feira. O técnico Estevam Soares exigiu ao máximo do time e ficou aliviado com as participações do volante Romeu e do atacante Weldon, que estavam machucados, e agora estão confirmados para enfrentar o Corinthians, quarta-feira à noite, no Majestoso. "Fiquei aliviado pela participação dos dois porque já tinha o problema na defesa", comentou Soares. Antes do treino ele já tinha decidido não escalar o zagueiro Gabriel, que deve se transferir para o Palmeiras. O seu reserva imediato, Gustavo, também foi descartado por falta de regularização de sua documentação na CBF. O meio da defesa será formado por Alexandre, ex-Palmeiras, e Luiz Carlos, um jovem formado nas divisões de base do clube. Romeu vinha se recuperando de uma tendinite no joelho direito, enquanto Weldon tinha sofrido uma pequena contratura que já foi curada com repouso nos últimos dias. O time da Ponte que participou do coletivo e está praticamente definido é este: Lauro; André Cunha, Alexandre, Luiz Carlos e Bill; Marcus Vinícius, Ângelo, Romeu e Vander; Weldon e Anselmo.