Ponte conquista 3 pontos em Caxias A Ponte Preta interrompeu um jejum de cinco jogos sem ganhar com a vitória, por 2 a 1, sobre o Juventude, neste domingo à tarde, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com isso, chegou aos 49 pontos, igualando-se ao time caxiense, que fica atrás por ter uma vitória a menos. A equipe da casa, que chegou a estar junto aos líderes do Brasileiro, amargou o quarto jogo sem ganhar. Nestes duelos somou apenas um ponto. Foi uma partida de muitas chances de gols. Logo aos 35 segundos, o goleiro Eduardo Martini, do Juventude, fez uma grande defesa num chute de Lindomar. Aos quatro minutos, foi a fez de Da Silva, do time da casa, perder uma grande oportunidade. A Ponte usava os contra-ataques com perigo. Aos 19 minutos, Danilo recebeu um passe na área e desviou de Eduardo Martini, abrindo o placar. Foi o complemento de uma jogada muito bem trabalhada, após boa troca de passes. Até o final do primeiro tempo as equipes alternaram chances, principalmente a Ponte. Na etapa final, o Juventude foi para o ataque e cedeu espaços para a Ponte manter os contra-ataques perigosos. Eduardo Martini se transformou no destaque, com pelo menos três grandes defesas em conclusões de Roger. Aos 32, o Juventude conseguiu o empate, na base da pressão. Após um escanteio cobrado da direita por Jancarlos, Índio cabeceou e, na pequena área, Sandrinho mandou para a rede. Mas a alegria durou pouco. Cinco minutos depois, Romeu, de fora da área, mandou a bola forte e rasteira, no canto esquerdo de Martini, que não conseguiu a defesa. No final, houve algumas vaias ao Juventude. A comissão técnica e direção lamentaram a má atuação, justificando-a pelos quatro desfalques na equipe e pela falta de atitude dos jogadores, especialmente no primeiro tempo. Já para a Ponte a vitória serviu para o desafogo em relação às críticas que a equipe vinha sofrendo.