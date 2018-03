Ponte consegue empate em Curitiba O artilheiro Roger, da Ponte Preta marcou seu quinto gol no Campeonato Brasileiro, mas não evitou o empate da sua equipe por um gol, neste sábado, em Curitiba, contra o Paraná Clube. A Ponte saiu na frente com Roger aos 31 minutos de jogo, mas cedeu o empate aos 20 do segundo tempo, com Borges marcando para a equipe paranaense. A partida foi equilibrada durante os noventa minutos, apesar do Paraná apresentar maior volume de jogo. Lori Sandri trocou Rafael pelo atacante Wellington ainda no primeiro tempo e obrigou a Ponte a recuar ainda mais. Mas foi da Ponte o primeiro gol. Aos 30, Roger aproveitou um lançamento da direita e chutou sem chance para Flávio. Na segunda etapa o time campineiro optou pelo contra-ataque e o Paraná, na pressão, empatou com Borges aos 20 minutos. Cinco minutos depois, Wellington Paulista marcou o segundo gol, anulado injustamente pelo árbitro Alicio Pena. A Ponte ainda teve chance de desempatar, mas Bruno, aos 38 e Roger, aos 48, desperdiçaram as duas melhores chances, o que revoltou o técnico Oswaldo Alvarez. "Não podemos perder gols dessa maneira. Gostei do comportamento da equipe, mas perdemos muitos gols", reclamou. Com o resultado, o Paraná chegou aos seis pontos ganhos e a Ponte Preta, subiu para oito pontos.