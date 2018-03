Ponte conta com o apoio da torcida O técnico Estevam Soares planeja fazer do estádio Moisés Lucarelli um verdadeiro "caldeirão" para o jogo contra o Rio Branco, domingo, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Vice-líder do grupo 1, com 13 pontos, a Ponte Preta precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na próxima fase. ?A Ponte é um time que gosta de jogar ao lado de sua torcida e precisamos tirar proveito disso", afirmou Estevam. Mas, para tanto, ele espera que os torcedores compareçam em grande número ao estádio no domingo. Estevam Soares vive bom momento no clube, que parece recuperado da difícil situação vivida ano passado. O técnico se sente bem mais amadurecido de quando passou na Ponte pela última vez, em 2000. "É inegável que a vida é um acúmulo de experiências. Tentei tirar o máximo de cada uma", justificou. A Ponte Preta não tem problemas para esse jogo. O ala direito André Cunha e o volante Romeu voltam ao time após cumprirem suspensão automática. Assim, Márcio Goiano e Ângelo devem ficar no banco.