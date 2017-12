Ponte continua com técnico interino Líder do Campeonato Brasileiro há oito rodadas, a Ponte Preta vive uma situação curiosa. Além de estar isolada na ponta, com 33 pontos, o clube não tem um técnico efetivo. A diretoria confirmou que Nenê Santana vai, pela terceira vez, dirigir o time interinamente diante do Flamengo, quarta-feira, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O seu saldo, por enquanto, é positivo, com uma vitória e um empate. Sem constrangimento, Nenê Santana se diz pronto para enfrentar qualquer parada: "Sou funcionário do clube e, por enquanto, tenho a responsabilidade de comandar o time. Estou aguardando uma posição da diretoria". Os dirigentes estão na expectativa de uma resposta positiva de Estevam Soares, que nesta semana vai definir um eventual acerto com um clube árabe. O interino comandou os treinos físicos nesta segunda-feira à tarde e fará um tático pela manhã de terça-feira, porque após o almoço a delegação seguirá para o Rio. A única dúvida do time é o volante Ângelo, que deixou o campo machucado no empate por 1 a 1 contra o Internacional. Ele pode ser substituído por Éverton, também titular e que cumpriu suspensão automática. Enquanto não define seu novo treinador, a diretoria continua atrás de reforços. Um deles foi apresentado nesta segunda-feira à tarde. É Gileno, de 22 anos, que participou da campanha vitoriosa do Noroeste no Campeonato Paulista da Série A2. Ele também já defendeu o Águas de Lindóia, a Portuguesa Santista e a Internacional de Limeira. Outros reforços estão próximos do Majestoso. O meia uruguaio Júlio Rodríguez continua negociando sua transferência para o Majestoso. Ele tem 27 anos, defendeu o Grêmio no início do ano e depois se transferiu para o futebol coreano.