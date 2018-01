Ponte continua em busca de reforços Aproveitando a folga na tabela do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta procura reforços para o time e deixar as últimas posições no Campeonato Brasileiro. As prioridades seriam um lateral-direito e um meia. Para a lateral dois nomes seguem como opções. Neném, dispensado do Palmeiras, e Claudemir, do Marília. Já para o meio-campo Lindomar, do Gama, e Juliano, atualmente no União São João, são os preferidos. Enquanto os reforços não chegam, o técnico Abel Braga segue preparando o time para enfrentar o Vitória, dia 12, no Estádio Manuel Barradas, em Salvador. Para este jogo o maior problema do treinador está na lateral, uma vez que Mantena e Carlos Alexandre estão machucados. A única opção seria Marquinhos, mas este não vem agradando nas últimas partidas.