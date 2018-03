Ponte contrata atacante argentino A diretoria da Ponte Preta apresentou na tarde desta sexta-feira o atacante argentino Darío Gigena como mais novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, que tem seus direitos federativos presos ao Colón-ARG, assinou contrato com o time de Campinas até o final do ano e chega ajudar o time a sair da penúltima posição do Brasileiro, com 11 pontos. Gigena tem 25 anos, mede 1,82 metro e pesa 83 quilos. Ele é o segundo estrangeiro a vestir a camisa do clube. Antes dele o zagueiro Varela, em 1983, atuou pelo time de Campinas em duas oportunidades. Venceu o Ferroviário Ituano (atual Ituano) em amistoso por 1 a 0 e empatou por 1 a 1 com o Taubaté pelo Campeonato Paulista. Na época, o grandalhão arrancou risos da torcida pela sua baixa qualidade técnica.