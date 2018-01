Ponte contrata atacante Roberto Santos Ainda sem renovar com Alecsandro e Anselmo, a Ponte Preta resolveu apostar em outro atacante para utilizar a camisa 9 na temporada 2005. É Roberto Santos, que já atuou no Santa Cruz e estava emprestado ao Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ele acertou contrato de um ano, por telefone, nesta sexta-feira, e promete estar em Campinas neste sábado para assinar contrato. "Esta será a primeira grande chance no futebol paulista. Estou satisfeito e disposto", disse o jogador, de 24 anos, que usa bem a força física beneficiado pelo 1,85 metro de altura e 81 quilos. Roberto dos Santos da Silva é paulista, nascido em Guarulhos (SP) e que já atuou em vários clubes de menor porte do interior. Começou no Flamengo, de sua cidade, passou pelo União Mogi, de Mogi das Cruzes (SP), e pelo Campo Limpo Paulista (SP), em 2000, quando foi companheiro de Grafite, agora ídolo do São Paulo. No Nordeste brilhou no CRB e no Santa Cruz. Seu último clube foi o Grêmio, onde não teve muitas chances, porque era reserva de Cláudio Pitbull e Christian. A Ponte também pode reforçar seu ataque com Jean, revelado no próprio clube, e que estava emprestado ao São Paulo. A situação de Alecsandro depende da liberação do Vitória, com quem ele tem contrato. Em relação a Anselmo, que tem contrato com o Palmeiras até março, deve disputar o Paulistão pela Ponte. No começo da semana, a diretoria já tinha anunciado a vinda do veterano Galeano, de 32 anos, ex-volante do Palmeiras, mas que foi contratado para atuar como zagueiro.