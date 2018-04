Ponte contrata Barata para o ataque A Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Barata, de 32 anos, e que estava no Tenerife da Espanha. Ele é o novo reforço do time para o returno do Campeonato Brasileiro, cuja meta é terminar entre os quatro primeiros colocados para disputar a Taça Libertadores da América do próximo ano. As bases do acordo não foram revelados e seu contrato, em princípio, vai até o final do ano. Barata se junta a outros atacantes que estão no Majestoso como: Weldon, Júlio César, Washington e Roger, além dos encostados Anselmo, Flávio Guilherme e Macedo. Há algumas rodadas, a diretoria chegou a anunciar o acerto com Sandro Gaúcho, mas ele preferiu continuar no Santo André, que disputa o Brasileiro da Série B. "Estou feliz por voltar ao Brasil e num grande clube", disse Barata, ao ser apresentado nesta sexta-feira pela manhã. À tarde ele já participou do primeiro treinamento físico ao lado de seus novos companheiros. O atacante defendeu o Fluminense, onde acabou sendo rebaixado duas vezes nos Brasileiros de 1996-97, Itaperuna-RJ, ABC de Natal e Guarani, rival da Ponte, em Campinas. Em 1998, Barata se destacou num dérbi na estréia do Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o Guarani venceu a Ponte por 2 a 0. O primeiro gol dos bugrinos foi marcado por ele, aproveitando um cruzamento de Róbson Ponte, logo depois, Paulo Isidoro anotou o segundo. Barata também passou pelo futebol espanhol, atuando pelo Tenerife e Mérida. O jogador teve uma rápida passagem pelo Braga de Portugal. Depois da folga da quinta-feira, os jogadores realizaram treino físico nesta tarde e ganharam folga até segunda-feira. A Ponte ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos e seu próximo compromisso será o Coritiba, quinta-feira, no estádio Couto Pereira.