Ponte contrata Harison e Romualdo A Ponte Preta continua contratando para a temporada 2005. Nesta tarde sua diretoria confirmou o acerto com mais dois jogadores: o centroavante Romualdo, ex-Figueirense, e o meia Harison, ex-Guarani. O clube também praticamente contratou o volante Éverton, do Sport Recife, mas vive a expectativa de acertar com o meia Lopes, do Palmeiras e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude-RS. A contratação de maior impacto no dia foi mesmo Harison, uma vez que ele atuou ano passado no arquirival, o Guarani, onde saiu brigado, com salários e direitos em atraso. Com 25 anos, ele foi revelado pelo São Paulo, passou pelo futebol japonês e agora quer se firmar no futebol paulista. "Estou feliz, porque minha família está adaptada à cidade", disse o paraense que só não tinha assinado contrato antes porque estava com o pai doente, em Belém-PA. O atacante Romualdo, revelado pelo Gama-DF em 1999, coincidentemente também já defendeu o Guarani na temporada 2000. Com 30 anos ele já passou também pelo São Caetano e União Barbarense. "Tenho certeza de que teremos um ano positivo", disse, otimista. Mas a grande expectativa é pelo acerto com Lopes, que seria o craque do time. O acordo com o Palmeiras está fechado como parte da ida do lateral-direito André Cunha. O time campineiro ainda receberá R$ 600 mil pela liberação de seus 50% de direitos federativos. Mas, na verdade, a esperança é o acerto com Lopes que só depende, agora, da liberação do empresário carioca Léo Rabello, que detém 50% do passe. O volante Éverton, de 21 anos, é esperado no Majestoso para assinar contrato. É uma promessa pernambucana, indicado por ex-companheiros, como Luciano Baiano e Alecsandro. A Ponte Preta já contratou o zagueiro Galeano, o lateral Marquinhos, os volantes Henrique e Éverton, o meia Harison e os atacantes Roberto Santos, Sérgio Júnior e Romualdo.