Ponte contrata Itamar, ex-Palmeiras A Ponte Preta anunciou seu primeiro reforço para a temporada de 2003. Trata-se do centroavante Itamar, que marcou quatro gols no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras e chegou no Majestoso, nesta quinta-feira à tarde, como a solução para o comando de ataque ponte-pretano. Sua missão não será fácil, porque ele terá que fazer a torcida esquecer Washington, artilheiro vendido ao Fenerbahce, da Turquia, por US$ 5 milhões. Itamar tem apenas 22 anos, pesa 78 quilos e mede 1,84 metro. Por onde passou sempre marcou gols, mas nunca conseguiu ser titular absoluto por causa de sua vida irregular. Ele é mineiro de Santa Maria de Itabirito e já passou pelo Valeriodoce, Atlético-PR, Iraty-PR, Goiás e Palmeiras. Ficará no Majestoso por um ano emprestado, mesmo porque seus direitos federativos são do Iraty do Paraná. O novo reforço chegou ao clube entusiasmado. "Venho para marcar gols e ajudar a Ponte Preta a vencer muitos jogos", prometeu. De contrapeso, o clube trouxe por empréstimo o meia Wesley, do Londrina, e que teve rápida passagem pelo futebol da Coréia. Ele também fica no clube por um ano. Outra novidade no clube será a aposentadoria do zagueiro Ronaldão, campeão mundial pelo São Paulo, que aos 38 anos deve mesmo pendurar as chuteiras. Ele foi convidado e deve assumir a gerência de Futebol da Ponte Preta.