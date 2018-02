Ponte contrata lateral da Inter-SP A diretoria da Ponte Preta anunciou nesta terça-feira à tarde a contratação do lateral-direito Mantena, que disputou o Campeonato Paulista da Série A1 pela rebaixada Internacional de Limeira. O jogador se apresentou pensando em esquecer a última colocação no Paulistão deste ano e mostrar que tem condições de ser titular. "Vim para ajudar o grupo. Minha intenção é levar a Ponte a bons resultados, principalmente pelo clube ter bons jogadores", explicou Mantena. Além dele, a diretoria já havia anunciado a contratação do meia-atacante Riva, de 32 anos. O jogador, que atuou por 12 anos no futebol português, disputou o Campeonato Mineiro deste ano pelo Villa Nova-MG.