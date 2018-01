Ponte contrata mais dois para a Série B: Alex e Michel A Ponte Preta anunciou nesta segunda-feira as contratações do meio-campista Michel e do lateral-direito Alex, ambos do Guaratinguetá. A diretoria do time de Campinas, no entanto, ainda corre atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B, que começa no dia 11 de maio. Os dois jogadores do Guará só se apresentam na próxima semana, depois da disputa da final do título de Campeão do Interior. No primeiro jogo, em casa, o time do Vale do Paraíba empatou, por 1 a 1, com o Noroeste, O segundo jogo será realizado, em Bauru, no Sábado. Com a ida do atacante Finazzi para o Corinthians, a procura agora é por outro centroavante. O atacante Clayton, do Rio Preto, artilheiro da Série A-2 do Campeonato Paulista, com 12 gols, é o nome mais forte no Estádio Moisés Lucarelli. Alex Afonso, do Palmeiras e que estava no Bragantino, também é cogitado para a posição. O volante Macaé, do rival Guarani, faz parte da lista de reforços do técnico Nelsinho Baptista. A diretoria já contratou o volante Alê, do Guaratinguetá e o lateral-direito Júlio César, do Bragantino. A estréia na Série B será contra o Gama, em Campinas, no dia 11 de maio.