Ponte contrata meia Luizinho Vieira A Ponte Preta segue os passos do rival Guarani e já começa a contratar reforços para a temporada de 2003. A diretoria do clube confirmou nesta sexta-feira o acerto com o meia Luizinho Vieira. Um dia antes tinha anunciado o atacante Itamar, ex-atacante do Palmeiras, e Wesley, meia que estava atuando no Londrina-PR. Luizinho Vieira foi revelado pelo Criciúma, onde foi campeão estadual em 1993. Depois também conquistou o bicampeonato paranaense pelo Atlético, em 1998 e 2000. No início deste ano ele esteve no Itthirad, na Arábia Saudita, e no retorno ao Brasil jogou no Marília, atual vice-campeão brasileiro da Série C. Aos 30 anos, o meia emprestou seu passe à Ponte até dezembro.