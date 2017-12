Ponte contrata o atacante Júlio César O atacante Júlio César, que já defendeu Guarani e Santos, reforçará a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Ele já foi, inclusive, apresentado nesta terça-feira no estádio Moisés Lucarelli. Revelado pelo Taquaritinga, time da Série A2 do Campeonato Paulista, o jogador já atuou pelo rival Guarani, em 2000, sob o comando do atual técnico da Ponte, Estevam Soares. Júlio César esteve também no futebol turco, nas equipes do Gaziantepspor e Sansunspor. Sua última apresentação, no entanto, aconteceu no dia 14 de abril. Em 2003, Júlio César fez parte das campanhas do Santos no Campeonato Brasileiro e também da Libertadores - foi vice-campeão nas duas. "Não tive muitas oportunidades, pois era reserva de Robinho e ele jogou quase todos os jogos" , comentou. Também já estão à disposição do técnico da Ponte o volante Leandro Moreno e o meia Renato Medeiros, que estavam realizando testes no clube. Eles assinaram contrato até o final do ano, assim como Júlio César. O time reserva, sob comando de Estevam Soares, fez um jogo-treino nesta tarde, em Indaiatuba, contra o Primavera, que disputa a Série A3 Paulista. O time para enfrentar o Paraná, domingo, em Curitiba, deve começar a ser definido na quinta-feira. É que tanto o lateral-esquerdo Bill como o volante Marcus Vinícius serão julgados, nesta quarta-feira, pelo STJD do Rio de Janeiro por suas expulsões diante do Palmeiras.