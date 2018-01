Ponte contrata o lateral Marquinhos A Ponte Preta anunciou mais um reforço para a temporada 2005: o lateral-esquerdo Marquinhos, que estava no Atlético-MG e já passou também pelo Palmeiras, onde foi campeão brasileiro da Série B em 2003. O contrato é de um ano, dentro das bases salariais do clube, em torno de R$ 15 mil por mês. O pernambucano Marquinhos, de Caruaru, começou a carreira no Porto, da mesma cidade. Depois passou pelo Atlético-PR (1996), Goiás (1997 a 2002), Palmeiras (2003) e Atlético-MG (2004). Ele assinou o contrato acreditando que, aos 27 anos, pode, enfim, se dar bem no futebol paulista. "Estou confiante, porque a Ponte tem boa estrutura e o futebol de São Paulo é uma vitrine para todo o Brasil", afirmou. Na quarta-feira, a diretoria da Ponte já tinha anunciado o acerto com o volante Galeano, de 32 anos, que também defendeu o Palmeiras e, em princípio, será utilizado como zagueiro. O vice-presidente de futebol do clube, Marco Antônio Eberlin, continua atrás de outros reforços, priorizando mais dois zagueiros, um meia e dois atacantes. Por outro lado, o lateral-direito Luciano Baiano renovou contrato e o próximo da lista é Alecsandro, que ainda tem vínculo com o Vitória. Só falta o aval do clube baiano, porque o jogador já definiu o acerto com a Ponte.