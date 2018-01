Ponte contrata o veterano Galeano Depois de perder em menos de 24 horas, a experiência dos volantes Marcus Vinícius e Flávio, a diretoria da Ponte Preta confirmou, no início desta noite, a contratação de outro veterano: Galeano, ex-Palmeiras. Ele assinou contrato por um ano e promete manter "a mesma vibração de sempre" já a partir de janeiro pelo Campeonato Paulista. Os valores do acordo não foram revelados, mas o acerto também aconteceu de maneira rápida. "Quando soube do interesse, não vacilei", justificou Galeano que esteve à tarde no Majestoso, definiu últimos detalhes e assinou contrato. No dia 28 de março, ele vai completar 33 anos. Nesta temporada, porém, ele não foi tão bem. Começou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, na Série B, depois integrou o elenco do Figueirense, na Série A. Depois que saiu do Parque Antártica, o volante atuou no Gamba Osaka, do Japão, e no Ankaraguçu, da Turquia. Galeano espera usar sua experiência para suprir a sua eventual deficiência física, segundo ele, "natural para um atleta que passa dos 30 anos". Ele deixou bem claro que não fará questão de atuar como volante ou como zagueiro e lembrou já ter trabalhado com o técnico Nenê Santana, no Palmeiras. Talvez, por isso, tenha demonstrado entusiasmo com seu novo clube: "Estou contente e espero ter uma passagem vitoriosa por aqui como tive em outras equipes. Sei a força do clube e de sua torcida e só espero corresponder à tradição da Ponte Preta que, hoje em dia, dá condições excelentes de trabalho". A contratação de Galeano foi confirmada após duas decepções. Marcus Vinícius desistiu de assinar contrato, porque exigia receber luvas antecipadas. Por outro lado, o volante Flávio acertou contrato de um ano com um clube turco.